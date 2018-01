Cientistas acham partículas em cápsula japonesa que viajou a asteroide

A Agência de Prospecção Aeroespacial do Japão (Jaxa) achou "partículas diminutas" no interior da cápsula Hayabusa, que retornou à Terra em junho após uma viagem de sete anos com a missão de recolher amostras de um asteroide.

Segundo informou hoje a televisão NHK, as análises microscópicas do interior da cápsula revelaram a presença de partículas de até um milímetro, embora ainda se desconheça se pertencem ao asteroide ou se é matéria terrestre que contaminou a sonda.

A Jaxa deve agora começar as análises sobre as partículas para comprovar se alguma pertence ao asteroide Itokawa, sobre o qual a cápsula pousou em 2005, embora os resultados só devam ser conhecidos em agosto, informa a NHK.

Se for confirmado que procedem do Itokawa, as partículas seriam as primeiras amostras de um asteroide recolhidas no espaço exterior.