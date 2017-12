Cientistas alemães registram imagens do coração por dentro

Graças a sofisticados aparelhos de ultrassonografia, cientistas da Universidade de Freiburg, na Alemanha, e do Imperial College de Londres conseguiram imagens inéditas do fluxo de sangue dentro do coração.

Assista ao vídeo da matéria

A cor azul marca o sangue passando pelo lado direito do coração em direção aos pulmões.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vermelho e o amarelo representam o sangue que vem dos pulmões, passa pelo lado esquerdo do coração e é bombeado para o resto do corpo.

Os cientistas esperam que, no futuro, esse tipo de imagem ajude a identificar os problemas no coração de pacientes cardíacos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.