Cientistas australianos descobrem 'ilha-fantasma' no Pacífico

SYDNEY - Cientistas australianos descobriram que uma ilha do Pacífico Sul, na realidade, não existe, embora o local apareça em vários mapas há mais de uma década, informou nesta quinta-feira, 22, o diário local Sydney Morning Herald.

A suposta ilha, que deveria estar entre a Austrália e a Nova Caledônia, aparece inclusise no Google Earth, sistema cartográfico do Google, com o nome de Sandy. Mas o descobrimento do erro ocorreu quando uma equipe de pesquisadores, liderada pela geóloga Maria Seton, percebeu que não havia nada na área onde a ilha deveria estar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Começamos a suspeitar quando os mapa de navegação utilizados no barco mostravam uma profundidade de 1,4 mil metros em uma área onde os nossos mapas científicos e o Google Earth denunciavam a existência de uma ilha de grande porte", disse a pesquisadora. "De alguma forma, esse erro foi propagado ao mundo a partir de um banco de dados que é utilizado para a confecção de vários mapas", acrescentou a geóloga, da Universidade de Sydney.

A "ilha-fantasma" aparece regularmente em publicações científicas desde o ano 2000. Até mapas meteorológicos citam o local. Mas a ilha não aparece em documentos do governo francês, que teria a jurisdisção sobre ela, nem nas cartas de navegação, elaboradas a partir de medições de profundidade.

Steven Micklethwaite, outro membro da equipe de cientistas, disse que depois de encontrar o erro, seus colegas começaram a estudar o leito marinho para enviar essa informação posteriormente às autoridades competentes para modificar os mapas. Os cientistas viajaram por 25 dias para estudar a região.