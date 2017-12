SÃO PAULO - Cientistas conseguiram capturar uma imagem de um vírus intacto - pequeno demais para ser visto até mesmo com o mais poderoso dos microscópios. A imagem foi feita com a ajuda das ondas de raios X extremamente intensas e ultra-curtas do primeiro laser a elétrons livres do mundo. A pesquisa foi divulgada na última edição da revista Nature e representa um avanço para a compreensão das estruturas biológicas.