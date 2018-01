Cientistas concluem sequenciamento genético de 2 variedades de citrus

MIAMI - Cientistas concluíram o sequenciamento genético de duas variedades de citrus (gênero que abrange a laranja, o limão, a lima, a tangerina e a cidra, entre outras frutas), passo fundamental no combate a doenças que ameaçam a indústria mundial de cítricos.

Foi detalhado o DNA da laranja doce (Citrus sinensis) e da tangerina Clementina (Citrus reticulata), o primeiro sequenciamento de espécies de citrus feito até agora, executado por pesquisadores internacionais - de países como Brasil, EUA, Itália, França e Espanha - e liderado por cientistas da Universidade da Flórida.

O sequenciamento do tipo Clementina é o de maior qualidade, mas ambos devem ajudar os especialistas a encontrar novas formas de combater doenças como o greening - causada por bactérias transmitidas por um inseto que deixam as folhas amareladas e manchadas, tornando os frutos sem sabor nem valor comercial -, além de melhorar o gosto e a qualidade dos frutos, destacam os autores do trabalho.

A bactéria do greening, que vem de um inseto da família dos Psilídeos, mata as árvores em poucos anos e já destruiu culturas de citrus na Ásia, África, Península Arábica e no Brasil, espalhando-se rapidamente pela Flórida desde a sua descoberta na região, em 2005.

O sequenciamento dos genomas das plantas envolve determinar a ordem exata dos milhões de blocos químicos que compõem os genes. Os cientistas esperam usar esses dados para a produção de árvores geneticamente modificadas que resistam a doenças, produzam frutos mais saborosos e nutritivos e tolerem melhor o sal, o solo ruim e as temperaturas extremas.

Os geneticistas analisaram em 2009 o DNA da bactéria causadora do greening e pretendem, em breve, fazer o mesmo com os Psilídeos, dados que poderão ajudar no controlar das pragas.

"A publicação do genoma da laranja doce e da tangerina vai acelerar a descoberta de soluções inovadoras para uma série de problemas de pragas e doenças que ameaçam a citricultura", afirma Dan Gunter, diretor operacional da Fundação Citrus de Pesquisa e Desenvolvimento.

Michael Sparks, chefe-executivo do grupo de produtores Florida Citrus Mutual, chamou o estudo de uma emocionante descoberta para "o futuro não apenas dos citrus na Flórida, mas para a indústria mundial".

A laranja doce é produzida em mais de 100 países e é uma das frutas mais cultivadas em todo o mundo.