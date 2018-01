Cientistas criam 'atlas de um organismo' mapeando transcrição de genes

SÃO PAULO - Você já imaginou como seria ter um mapa de todo um organismo em diversos estados de desenvolvimento? Pesquisadores europeus sim. Eles realizaram um mapa de toda a transcrição de genes em um embrião de rato em desenvolvimento. Todas as descobertas e o atlas completo estão disponíveis no endereço www.eurexpress.org , que inclui dados da expressão de mais de 15 mil genes em milhares de estruturas anatômicas.

Conhecer como os genes são transcritos é importante pois se todas as células têm o mesmo DNA, apenas uma parte dele se expressa em cada tecido a cada fase do desenvolvimento. Embora os cientistas já tenham facilidade para sequenciar o DNA, é no processo de transcrição dos genes em proteínas que está a diferença, por exemplo, entre uma célula sadia e uma célula cancerosa.

Assim, esse mapa será uma ferramenta poderosa para determinar a co-expressão de genes e para identificar associações entre genes que levam ao desenvolvimento de doenças. Por exemplo, as descobertas dos pesquisadores revelaram novas informações sobre os caminhos envolvidos na diferenciação de células da pele para a formação dos rins.