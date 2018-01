Cientistas criam base para vacina contra gripe aviária, diz OMS

Cientistas usando amostras virais do Egito desenvolveram a base para uma vacina contra o vírus H5N1 da gripe aviária, que é mais tóxico do que o H1N1 da chamada gripe suína, mas se espalha com menos facilidade, disse a Organização Mundial da Saúde nesta quinta-feira.

"Esta vacina recombinante está disponível para distribuição", disse a OMS em nota divulgada no seu site, acrescentando que a vacina foi desenvolvida "graças ao ministério e à população do Egito por terem fornecido espécimes virais."

"Instituições, empresas e outros interessados no desenvolvimento de uma vacina contra pandemias e que desejem receber esses vírus candidatos a vacina devem entrar em contato com o Programa Global de Influenza da OMS... ou com os Centros de Prevenção e Controle de Doenças."