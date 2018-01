Cientistas desenvolvem hidrogel que só 'ataca' célula de câncer

Uma equipe de pesquisadores da Universidade do País Basco (UPB) desenvolveu uma nanopartícula que diferencia as células cancerígenas das saudáveis e deposita medicamentos apenas no interior das que se encontram "doentes". Em nota, a UPV disse que a estrutura é um hidrogel insolúvel em líquidos que detecta as células cancerígenas porque o Ph destas é menor que o do sangue. Segundo os pesquisadores, a nanopartícula é combinada com ácido fólico, graças ao qual consegue atravessar as membranas das células cancerígenas, e, uma vez dentro delas, se incha devido à diferença de Ph e libera a droga. Até agora, o problema no uso desta técnica era o tamanho das partículas, que tinham que ser pequenas o suficiente para não obstruírem as veias e artérias. A equipe da faculdade de ciência e tecnologia da UPV desenvolveu hidrogéis minúsculos e de tamanho homogêneo, que atualmente estão sendo testados pelos pesquisadores das faculdades de medicina da Universidade Complutense de Madri e da Universidade do País Basco.