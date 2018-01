Cientistas desenvolvem método para transformam células do sangue em células do coração

SÃO PAULO - Um estudo da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, publicado nesta sexta-feira, 8, na revista PLoS ONE, apresenta um método simplificado, não-viral e mais barato para a transformação de células do sangue em células funcionais do coração, batendo com quase 100% de eficiência, segundo os pesquisadores. No entanto, as células ainda não estão prontas para testes em seres humanos.

Para pegar células-tronco de uma fonte (como o sangue) e desenvolvê-las em um outro tipo de célula (como as do coração), os cientistas normalmente usam vírus para "entregar" um pacote de genes para as células para, primeiro, transformá-las em células-tronco. No entanto, os vírus podem iniciar mutações e gerar tumores nas células recém-transformadas. Para inserir os genes sem usar um vírus, a equipe de cientistas decidiu usar o plasmídeo, anéis de DNA que se replicam rapidamente dentro de células e eventualmente se degeneram.

