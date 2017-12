Cientistas divulgam início de mapa do DNA do cacau

Associated Press

McLEAN, EUA - Pesquisadores divulgaram um mapa quase completo do DNA da árvore que produz o chocolate.

O projeto para mapear o genoma do cacau foi financiado pela fabricante de doces Mars Inc. A sequência foi terminada apenas em dois anos, no que era suposto ser um projeto de cinco anos.

Mars, a fabricante do chocolate Snickers, M&Ms e outros doces, diz que espera que os resultados possam levar um dia a árvores mais robustas, com maior produtividade e resistentes a doenças e secas.

Estima-se que 3 milhões de toneladas de cacau são produzidos globalmente a cada ano, principalmente por pequenos agricultores. Mas as perdas das culturas por pragas e doenças custam cerca de US $ 700 a US $ 800 milhões para os agricultores a cada ano.

A Mars gastará US$ 10 milhões no projeto. Ela trabalhou em parceira com o Ministério da Agricultura dos EUA, IBM e pesquisadores de universidades de todo o país.