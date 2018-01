Cientistas dos EUA alegam ter encontrado causa da calvície em homens

Cerca de metade dos homens poderá sofrer com a calvície ao chegar aos 50 anos de idade

Especialistas americanos afirmam que encontraram o que pode ser a causa da calvície entre homens.

De acordo com os pesquisadores da Universidade da Pennsylvania, não se trata apenas da perda de cabelo, mas existe um problema com os novos fios de cabelo.

Este defeito significa que o cabelo produzido é tão pequeno que parece invisível a olho nu, o que causa a calvície mais comum com pontos do couro cabeludo sem cabelos, ou até o recuo da linha dos cabelos.

Os pesquisadores disseram que a causa está nas células-tronco que produzem o novo cabelo.

A partir desta descoberta, os especialistas esperam "curar" a calvície masculina restabelecendo as funções normais destas células. Os cientistas querem desenvolver um creme que possa ser aplicado no couro cabeludo para ajudar as células-tronco a produzirem fios de cabelo normais.

A pesquisa foi publicada na revista especializada Journal of Clinical Investigation.

Cobaias. A equipe de cientistas da Universidade da Pennsylvania usou homens que passaram por transplantes capilares como as cobaias dos estudo, comparando os folículos capilares em áreas de calvície e nas áreas com cabelo do couro cabeludo destes homens.

Apesar de as áreas sem cabelo apresentarem o mesmo número de células-tronco responsáveis pelos fios que as áreas normais do couro cabeludo, na área careca existiam menos células-tronco mais amadurecidas, as chamadas células progenitoras.

Esta diferença significa que os folículos capilares em áreas de calvície encolhem, e não desaparecem, e os novos fios de cabelo produzidos são microscópicos comparados ao cabelo normal.

"Isto sugere que existe um problema na ativação de células-tronco, convertendo as células progenitoras em couro cabeludo careca", afirmou George Cotsarelis, que liderou a pesquisa.

"O fato de que existem números normais de células-tronco no couro cabeludo calvo nos dá esperança de reativar aquelas células-tronco", acrescentou.

Até agora ainda não se sabe a causa exata da calvície masculina, mas especialistas acreditam que o hormônio masculino testosterona está envolvido no processo e a calvície também pode ser hereditária. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.