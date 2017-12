Cientistas encontram cura para hemorroidas em pinheiro

Um extrato antioxidante tirado da casca de um tipo de pinheiros franceses tem propriedades que podem curar os sintomas agudos e crônicos das hemorroidas. O extrato, identificado como Pycnogenol, também previne os ataques de hemorróidas, segundo afirmou um estudo realizado por cientistas da Universidade de D'Annuncio, Itália, publicado nesta terça-feira, 12, pela revista Phytotherapy Research. "Os fármacos de aplicação direta, as mudanças no estilo de vida e a higiene cuidadosa são necessários para controlar os sintomas das hemorroidas", assinalou Peter Rohdewald, um dos autores do estudo. Rohdewald acrescentou que, no estudo, a aplicação do Pycnogenol reduziu a duração das dores e a hemorragia dos pacientes. "Ajudou também a reduzir o número de intervenções e hospitalizações em casos graves", indicou. O extrato foi extraído de um pinheiro que cresce ao longo da costa sudoeste da França em uma combinação de procianidinas, bioflavonoides e ácidos orgânicos. Os testes do fármaco foram feitos em um grupo de pacientes durante duas semanas e seus resultados confirmaram que sua eficácia tanto através da via oral quanto em sua aplicação tópica, indicou o relatório. Além disso, com a administração do extrato foi reduzida a perda de dias trabalhados por conta da doença, assim como as complicações e custos do tratamento.