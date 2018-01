Cientistas encontram indícios de ocupação das Américas há 15.500 anos

Pesquisadores encontraram milhares de artefatos no Texas, Estados Unidos, que datam de período anterior à suposta chegada da cultura Clóvis, creditada como a primeira a povoar as Américas, há cerca de 13 mil anos.

Estudos destes artefatos mostraram que eles têm entre 13.200 e 15.500 anos e foram encontrados em um sítio arqueológico chamado Debra L. Friedkin. Os pesquisadores usaram um processo de datação por luminescência, que avalia energia da luz presa aos grãos de sedimentos que cobriam as 15.528 ferramentas encontradas.

Michael Waters, da Texas A&M University, disse que a descoberta revela dados importantes para as discussões sobre o povoamento do continente americano. "No sítio de Debra L. Friedkin nós encontramos evidências da ocupação humana anterior em 2.500 anos à cultura Clóvis. Este sítio é importante no debate sobre quando ocorreu a colonização das Américas e a origem da cultura Clóvis", explica o pesquisador.

Embora sejam visivelmente diferentes, as ferramentas encontradas apresentam algumas similaridades com aquelas creditadas à cultura Clóvis, que, acredita-se, tenha povoado o continente americano vindo da Ásia pelo Estreito de Bering. De acordo com os pesquisadores, o material da época da cultura Clóvis teria se originado a partir dos artefatos encontrados no sítio texano. As ferramentas recém-descobertas são menores e feitas a partir de uma rocha chamada sílex.