Cientistas identificam passos de dança que tornam homens atraentes

Pesquisadores da Universidade britânica de Newcastle realizaram um estudo para descobrir o que faz um homem dançar bem.

Eles digitalizaram jovens dançando no laboratório e, a partir das imagens, criaram filmes no computador que então foram avaliados por mulheres com notas de um a sete.

O resultado indica que bons dançarinos são aqueles que fazem muitos movimentos variáveis: tanto amplos, grandes, quanto curtos, alternados.

O segredo estaria, especificamente, nos movimentos da cabeça, do pescoço e do torso.

Já o mau dançarino usa movimentos repetitivos e convulsivos.

A pesquisa foi inspirada na observação de pássaros.

Como para muitas outras espécies, os movimentos são parte importantíssima dos rituais de acasalamento - um atestado de boa herança genética.

Os autores do estudo acreditam que isso também pode ser aplicado às pessoas: quem dança bem parece ser mais saudável. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.