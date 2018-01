Cinco novos medicamentos já estão disponíveis no Farmácia Popular

São Paulo, 17 - Os usuários do Programa Farmácia Popular podem contar a partir desta semana com mais cinco novos medicamentos que tratam doenças crônicas, que são ofertados nas 547 unidades próprias do programa.

São eles losartana potássica (contra hipertensão arterial), loratadina (antialérgico), fluoxetina (antidepressivo), clonazepan (ansiolítico) e alendronato de sódio (osteoporose). A lista de itens ofertados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil cresceu de 108 para 113, segundo o Ministério da Saúde.

O losartana potássica será gratuito, ao lado dos outros 12 medicamentos para hipertensão e diabetes que, desde fevereiro, integram a ação Saúde Não Tem Preço. Os outros quatro itens terão 90% de desconto.

O Farmácia Popular do Brasil está presente em 431 municípios do país e foi criado em 2004 pelo governo federal para oferecer à população mais uma forma de obtenção de medicamentos, além dos 560 tipos oferecidos gratuitamente nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Farmácia Popular foi estendido à rede privada de farmácias e drogarias em 2006, recebendo a denominação "Aqui Tem Farmácia Popular", onde são ofertados 25 itens. Este programa já conta com 15.326 estabelecimentos credenciados em 2,5 mil municípios.

