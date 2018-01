Circuncisão não protege gays contra aids, diz estudo

Associated Press,

A circuncisão, que tem ajudado a evitar aids entre homens heterossexuais na África, não protege os gays do vírus, de acordo com o maior estudo já realizado nos Estados Unidos sobre o tema. A pesquisa, apresentada numa conferência nesta terça-feira, 25, deverá influenciar o governo americano.

A circuncisão "não é considerada benéfica" na contenção da disseminação do HIV por meio do sexo homossexual, disse Peter Kilmax, dos centros para Prevenção e Controle de Doenças (CDC) do governo dos EUA.

No entanto, o CDC ainda estuda a possibilidade de recomendar o procedimento a outros grupos, incluindo bebês e homens heterossexuais de alto risco.

A Unaids e outros grupos internacionais defendem a circuncisão, ou a eliminação do prepúcio, como uma importante estratégia para reduzir a disseminação do vírus HIV.