Clínica deverá indenizar paciente que perdeu parte da visão no Rio

São Paulo, 31 - Um paciente perdeu parte da visão em uma clínica que terá que pagar indenização por danos morais, decidiu a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. O Centro Oftalmológico de Ipanema e o médico Renato Palladine Herrera deverão indenizar André Luiz Muquy com R$ 30 mil.

O paciente foi submetido a quatro cirurgias na clínica e não notou melhora na visão. Quando procurou outro profissional, foi constatado que sua córnea estava prejudicada e seria desaconselhável fazer outra cirurgia.

O dano o obrigaria a utilizar para o resto da vida lentes de contato rígidas, de custo alto e durabilidade pequena. Esse é mais um agravante levado em conta na decisão judicial. Os réus terão que arcar pelos custos das lentes e ressarcir os valores gastos por André Luiz Muquy.