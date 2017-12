CNPq lança edital de R$ 51,7 milhões para estudo da biodiversidade brasileira

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) está lançando um edital, no valor total de R$ 51,7 milhões, para apoiar estudos sobre a biodiversidade brasileira e melhorar a capacidade do País em proteger sua diversidade frente às mudanças sofridas pelo meio ambiente. Os projetos selecionados farão parte do Progarama Sisbiota, ou Sistema Nacional de Pesquisa em Biodiversidade.

O modelo do Sisbiota é o programa Biota/Fapesp, implementado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Segundo Carlos Joly, diretor do programa estadual paulista, o Biota/Fapesp já previa a replicação do programa em outros Estados, e em escala federal.

Entre os objetos do Sisbiota, estão ampliar a capacidade analítica sobre a biodiversidade; avaliar a eficácia das políticas públicas e estratégias de conservação; e fortalecer os cursos de pós-graduação de áreas relacionadas à biodiversidade; e contribuir para a disseminação do conhecimento sobre o assunto.

O edital investirá o valor global estimado de até R$ 51,7 milhões para alocação em capital, custeio e bolsas, com prazo máximo de execução de 36 meses.

O formulário de propostas, acompanhado de arquivo contendo o projeto, deve ser encaminhado ao CNPq exclusivamente via internet, por intermédio do Formulário de Propostas Online, disponível na Plataforma Carlos Chagas, até o dia 18 de outubro de 2010.