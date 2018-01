'Cobaia humana' que havia desaparecido é investigado por ataque sexual

Um enfermeiro que desapareceu depois de ser infectado pelo protozoário causador da malária como parte de testes clínicos está sendo investigado por conexão com um suposto ataque sexual.

Matthew Lloyd, de 35 anos, reapareceu na Holanda, na última segunda-feira, depois de ter ficado desaparecido desde o dia 7 de outubro, desencadeando uma ampla busca na Grã-Bretanha.

O enfermeiro, que é de Southampton, sul da Inglaterra, ligou para o trabalho avisando que estava doente e desde aquela data não foi mais visto.

De acordo com dados levantados pela BBC, Lloyd foi preso no dia 22 de agosto e libertado sob fiança por suposta relação com um ataque contra uma mulher de 20 anos. Ele não chegou a ser acusado formalmente e teve permissão para deixar o país.

A mulher foi atacada duas vezes pela mesma pessoa em Southampton.

"Um homem de 35 anos, de Southampton, foi preso sob suspeita de ataque sexual e libertado sob fiança até o dia 13 de dezembro, enquanto o inquérito prossegue", afirmou um porta-voz da polícia local.

'Cobaia humana'

Alguns dias depois do desaparecimento do enfermeiro, a polícia disse que corria contra o tempo para encontrar a "cobaia humana", alegando que Lloyd corria risco de morrer se não fosse tratado com urgência.

A mãe do enfermeiro, Doreen Holland, fez um pedido emocionado para que seu filho entrasse em contato com a polícia o mais rápido possível.

Na noite de domingo, uma foto do enfermeiro foi divulgada para ajudar o público a identificá-lo.

Os policiais começaram a desconfiar que Lloyd tinha saído da Inglaterra ao encontrar imagens do enfermeiro capturadas por câmeras de segurança na estação de trem londrina de King's Cross.

Hospital

Na noite de segunda-feira, Lloyd entrou em contato com a polícia holandesa, que avisou a polícia britânica.

O enfermeiro foi internado em um hospital na Holanda para uma avaliação médica e eventuais tratamentos.

A polícia britânica, por sua vez, ainda espera notícias sobre o estado de saúde do enfermeiro.

"Estamos satisfeitos que Matthew tenha sido encontrado e vamos trabalhar com a família dele para garantir que ele volte para a Grã-Bretanha", afirmou um porta-voz da polícia de Hampshire. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.