Colômbia registra 1º caso de microcefalia possivelmente ligado ao vírus da zika

O Instituto Nacional de Saúde (INS) da Colômbia relatou o primeiro caso de microcefalia provavelmente associado ao vírus, em uma clínica da cidade de Popayán, no sudoeste do país. Ali, uma jovem de 18 anos fez um aborto com 28 semanas de gestação depois que os médicos comprovaram que o feto tinha “anomalia congênita incompatível com a vida” - nesses casos, a lei local permite à mulher abortar.

A mulher que fez o aborto estava sob supervisão médica por antecedente de infecção por zika e dentro do processo de atendimento foi feita a coleta da amostra de líquido amniótico, que deu positivo para a transmissão do vírus da mãe para o filho, disse em comunicado a diretora do INS, Martha Ospina.

Ela afirmou ainda que em outros acompanhamentos já foi detectada a transmissão do vírus de mães para filhos, mas até agora os bebês estão saudáveis.

O vírus zika já infectou mais de 37 mil pessoas na Colômbia e deste total mais de 6 mil mulheres gestantes em diferentes regiões do país./AGÊNCIA BRASIL