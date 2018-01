Com 399 casos, Brasil amplia recomendação contra viagens

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira, 24, mais 65 casos de gripe suína no Brasil. Com isso, o total de pacientes confirmados no País chega a 399. A maioria dos novos pacientes foi confirmada no Estado de São Paulo: 26. Os demais são de Minas Gerais (10), Rio Grande do Sul (9), Paraná (4), Santa Catarina (4), Rio de Janeiro (3), Sergipe (3), Alagoas (2), Paraíba (2), Bahia (1) e Pernambuco (1).

Quem vem da Argentina e Chile tem de fazer declaração

País reforça fiscalização da gripe

Mundo registrou 7,9 mil casos com 51 mortes no fim de semana, informa OMS

Do total de casos confirmados, dois pacientes do Rio Grande do Sul estão internados, em estado considerado grave. Eles foram infectados no exterior e são acompanhados pela Secretaria Estadual de Saúde.

Os estados que apresentam os maiores números de pacientes com a gripe são o de São Paulo (186), Minas Gerais (52), Rio de Janeiro(46), Santa Catarina (40) e Rio Grande do Sul (16).

Outros 310 casos suspeitos estão sendo acompanhados pelo Ministério da Saúde. Mais 677 foram descartados até o momento.

Em outra nota emitida na noite desta quarta, o ministério recomenda que crianças menores de 2 anos, idosos, gestantes, pacientes com quadro de imunodepressão, diabéticos, cardiopatas, pneumopatas e renais crônicos adiem, se possível, viagens para países com transmissão sustentada do vírus.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), Estados Unidos, México, Canadá, Austrália, Chile e Argentina são considerados os países com transmissão sustentada. Na terça-feira, 23, a recomendação do ministério fazia referência direta apenas a Chile e Argentina.

A nota do ministério afirma ainda que "não há proibição nem restrição de trânsito de pessoas entre o Brasil e esses países", e classifica a recomendação como "medida adicional de prevenção, tendo como base critérios epidemiológicos e o aumento, com a proximidade das férias de inverno, da circulação de turistas brasileiros em países com transmissão sustentada da doença".