Com 44 novos pacientes, Brasil tem 737 casos de gripe suína

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 2, que foram confirmados 44 novos casos de gripe suína No Brasil, elevando para 737 o total de infectados no País. Dos novos pacientes, o maior número de casos foi registrado no Rio de Janeiro (14), seguido de Rio Grande do Sul (9), Minas Gerais (8), São Paulo (6), Distrito Federal (3), Paraná (2) e Santa Catarina (2).

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Segundo o Ministério, um caso do Maranhão contabilizado na nota de quarta-feira, 1º, foi excluído por erro no preenchimento do banco de dados, pois era um caso "descartado" que foi equivocadamente informado como "confirmado".

Até 30 de junho, o Ministério da Saúde acompanhava 1.049 casos suspeitos no País. As amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial. Outros 1.041 casos foram descartados.