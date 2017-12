Com 52 mil casos, Sorocaba anuncia fim da epidemia de dengue

SOROCABA - A Secretaria de Saúde de Sorocaba anunciou nesta quarta-feira, 20, o fim da epidemia de dengue na cidade. Também foram anunciados os novos números da doença, que já atingiu 52.575 pessoas no município. O número de mortes confirmadas subiu para 28, três a mais do que na semana passada. De acordo com o secretário Francisco Antonio Fernandes, a incidência atual diminuiu para menos de 300 casos por 100 mil habitantes, o que descaracteriza a epidemia, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A cidade estava em situação de epidemia desde 29 de janeiro deste ano. Em março, Sorocaba tinha atingido o índice de 1.552,9 casos por 100 mil pessoas. A cidade, porém, continua em situação de emergência, segundo ele. Na última semana, foram identificados 1.450 casos novos e na semana anterior, tinham sido 2.501.

Em razão da queda na procura, as unidades exclusivas para dengue estão sendo desmobilizadas. A unidade que funciona em uma igreja dos Mórmons fará os últimos atendimentos no sábado, 23. As novas mortes confirmadas são de idosos de 87 e 85 anos e de um adulto de 48 anos.