Com 72 novos casos, Brasil tem 977 pacientes de gripe suína

O Ministério da Saúde informa nesta quarta-feira,8, que foram confirmados 72 novos casos de gripe suína no Brasil, elevando para 977 o total de infectados no País. Os novos pacientes foram registrados nos Estados de São Paulo (42), Rio de Janeiro (11), Rio Grande do Sul (7), Bahia (3), Maranhão (2), Pernambuco (2), Acre (1), Ceará (1), Paraná (1), Paraíba (1) e Rio Grande do Norte (1).

O Estado de São Paulo registra o maior número de casos, com um total de 444 pacientes até agora, seguido do Rio Grande do Sul, com 118, Rio de Janeiro com 102, Minas Gerais com 90 e Santa Catarina, com 56.

Dos 977 casos confirmados, 563 (57,6%) foram de pessoas que se infectaram no exterior e 278 (28,5%), de transmissão autóctone (ocorrida dentro do território nacional). Outros 136 casos permaneciam em investigação. Os principais locais de provável infecção dos casos importados foram Argentina (359 casos), Estados Unidos (97) e Chile (61).