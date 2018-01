Com 962 casos de dengue, Guarujá decreta epidemia

A prefeitura de Guarujá decretou epidemia de dengue no município do litoral paulista na sexta-feira, 12. A cidade registrou neste ano 962 casos da doença, com sete mortes. Outras 996 pessoas aguardam o resultado de exames enviados ao Instituto Adolfo Lutz. Um balanço da Secretaria de Saúde divulgado em 27 de fevereiro apontava 7.594 notificações da doença no Estado desde o início do ano.

O bairro que apresenta maior incidência de dengue é o Pae Cará, localizado no distrito de Vicente de Carvalho. Na tentativa de eliminar o mosquito transmissor da doença, caminhões de nebulização foram enviados à região. O Jardim Enseada também apresenta aumento crescente do número de contaminados, com cem casos confirmados.

Para acelerar o atendimento médico, o município decidiu adotar medida semelhante à da prefeitura de Praia Grande. A partir deste sábado, a população contará com tendas instaladas em frente aos prontos-socorros para a realização de diagnósticos. Além disso, enfermeiros e técnicos de enfermagem contratados emergencialmente começarão a trabalhar no posto médico da estação rodoviária, onde as pessoas chegam a se sentar no chão à espera de atendimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.