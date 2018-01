Começa hoje campanha de vacinação contra gripe suína

De 22 deste mês a 21 de maio, 60 mil postos de vacinação estarão abertos para gestantes, crianças com idades entre 6 meses e 2 anos, pessoas com doenças crônicas, jovens de 20 a 29 anos, idosos e adultos de 30 a 39. Com 113 milhões de doses disponíveis, o Ministério da Saúde espera vacinar 91 milhões de brasileiros.

No Estado de São Paulo, a estimativa é aplicar a dose em 20 milhões de pessoas. Segundo o ministério, o objetivo é proteger os grupos com mais chance de sofrer complicações da doença e morrer.

Hoje, o site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br) deve disponibilizar um link para que as pessoas se cadastrem e recebam, por e-mail, um lembrete sobre a data de vacinação. Na rede particular, a dose deve ser oferecida no fim de maio. As informações são do Jornal da Tarde.

Confira o calendário:

- De 08/03 a 19/03: profissionais da saúde e indígenas;

- De 22/03 a 02/04: gestantes, doentes crônicos e crianças de 6 meses a 2 anos de idade;

- 05/04 a 23/04: população de 20 a 29 anos;

- 24/04 a 07/05: início da campanha de vacinação do idoso;

- 10/05 a 21/05: imunização da população de 30 a 39 anos.