Começa nesta segunda vacinação de doente crônico contra gripe A

As principais sociedades de especialidades médicas defendem que doentes crônicos, como diabéticos e asmáticos graves, se vacinem a partir de hoje contra a gripe suína como forma de prevenir quadros severos em uma eventual segunda onda da doença neste ano. Até sexta-feira, 13 milhões de pessoas com menos de 59 anos com esses e outros problemas de saúde devem ser imunizadas, segundo o Ministério da Saúde. Idosos doentes são o público-alvo da quarta etapa da estratégia.

"O vírus pode levar, mesmo quem está estável, a quadros drásticos", afirma Antônio de Pádua Mansur, professor livre-docente do Instituto do Coração e membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Ele destaca que pessoas que sofreram um enfarte e tiveram comprometimento vascular têm especial indicação da vacina. Mas um indivíduo que tem apenas hipertensão, controlada, não.

Segundo o ministério, dos 4.434 casos confirmados em 2009, 21,6% (957) apontaram alguma condição crônica. O grupo das doenças crônicas do pulmão, como a asma grave, foi o mais frequente, com 20% dos casos. Entre os casos com alguma condição crônica associada, 60,3% desenvolveram quadros graves e 20,6% morreram. Do grupo, fazem parte indivíduos com problemas pulmonares, cardiovasculares, hepáticos, renais e distúrbios imunológicos graves, além de pessoas com obesidade grau 3 (grande obesidade) e todos os diabéticos.

Os obesos de grau 3 são aqueles com Índice de Massa Corporal (peso dividido pela altura ao quadrado) acima de 40, no caso de adultos. Já os diabéticos, enfatizam Mansur e Ricardo Meirelles, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, têm suscetibilidade maior a infecções por causa do comprometimento do sistema imunológico.

Junto com a população doente crônica até 59 anos deverão ser imunizadas, nesta semana, crianças de 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias (4,5 milhões de indivíduos) e parte das gestantes, estimadas em 3 milhões de mulheres. O último grupo poderá se vacinar até o fim da megacampanha, em 21 de maio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Calendário

- Gestantes: De hoje a 21/5.

- Crianças de 6 a 23 meses e doentes crônicos com até 59 anos: De hoje a 2/4.

- Adultos de 20 a 29 anos: De 5 a 23/4.

- Idosos (a partir de 60 anos) com doença crônica: De 24/4 a 7/5.

- Adultos de 30 a 39 anos: De 10 a 21/5.

- Doenças crônicas: obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida); doenças respiratórias crônicas desde a infância; asmáticos (formas graves); imunodeprimidos; doença hepática, renal e hematológica; portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca, entre outras.