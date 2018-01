Começa primeira fase de lançamento de foguetes de treinamento em Alcântara

BRASÍLIA - O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), localizado no Maranhão, faz nesta segunda-feira, 13, a Operação Falcão 1. Serão lançados dois foguetes de treinamento (FTB). É a primeira de uma série de lançamentos prevista para este ano. A primeira fase vai até o dia 22.

As próximas etapas devem ocorrer de 1º a 10 de agosto e de 24 de outubro a 2 de novembro. Os treinamentos proporcionados pelas campanhas de lançamento dos veículos FTB viabilizam a preparação do centro para operações de maior porte, com é o caso do veículo lançador de satélites (VLS), uma família de foguetes desenvolvida no Brasil com a finalidade de colocar um satélite na órbita da Terra.