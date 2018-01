Começa última etapa da vacinação contra gripe suína

SÃO PAULO - Começa nesta segunda-feira, 10, a última etapa da campanha de vacinação contra a Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. Pessoas de 30 a 39 anos devem ser imunizadas.

Na capital paulista, 434 unidades básicas de saúde aplicam a vacina, das 8 às 17 horas. As etapas que incluem crianças entre seis meses e um ano e 11 meses e pacientes com doenças crônicas, além dos jovens entre 20 e 29 anos de idade, se encerraram. As pessoas incluídas nesses grupos que ainda não se vacinaram podem procurar os postos.

Prorrogação

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, reconheceu a eventual necessidade de prorrogar o prazo de vacinação contra a gripe H1N1 em alguns Estados para que a meta de imunizar pelo menos 80% do público-alvo seja atingida.

No caso do Rio, onde foi registrada a cobertura mais baixa entre as pessoas de 20 a 29 anos, já está decidido que haverá prorrogação. Até ontem, apenas dez Estados tinham atingido a meta oficial, na média dos grupos escolhidos como prioritários.