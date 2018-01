Começo do inverno deve reforçar cuidados com a saúde, diz especialista

BRASÍLIA - Com o começo do inverno às 14h16 de terça-feira, 21, os brasileiros devem se preparar para o frio mais intenso e suas consequências para a saúde.

De acordo com o meteorologista Hamilton Carvalho, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a característica do inverno no Brasil muda de acordo com a região. "No Nordeste o inverno é chuvoso. Já no Sul, Sudeste e Centro-Oeste o clima é frio e sem chuvas. Porém, o Centro-Oeste sofre ainda pelo clima seco que afeta a região".

A diminuição da umidade relativa do ar, a queda da temperatura e os ventos frios são os principais causadores de gripes, resfriados e alergias nesta estação.

Para Ricardo Martins, professor de pneumologia da Universidade de Brasília (UnB), o principal cuidado é se agasalhar, manter uma boa alimentação e ingerir mais líquidos em localidades onde o clima é seco. "É importante que as pessoas usem sempre agasalhos para manter a temperatura do corpo em um nível ideal, mesmo na prática de exercícios. Os alimentos ajudam na temperatura corporal e também é importante o uso de vacinas contra a gripe".

Também são recomendados outros cuidados, como evitar lugares fechados, úmidos e com grande aglomeração de pessoas. "Esses lugares devem ser evitados principalmente por pessoas que apresentam doenças respiratórias, pois a época é característica deste tipo de doença".

DICAS DE SAÚDE

Use soro fisiológico nos olhos e nas narinas em caso de irritação em dias secos

Evite exposição prolongada a ambientes com ar-condicionado quente ou frio

Mesmo com o frio, é importante manter o cuidado com o sol, utilizando protetor solar com fator de acordo com a sua necessidade de proteção

As pessoas com alergia devem ficar atentas a cobertores que soltam pelos

Substituí-los por mantas de tecido ou algodão pode auxiliar na prevenção de rinite

Evite banhos com água muito quente, que provocam ressecamento da pele

Durma em local arejado e umedecido. Pode utilizar umidificadores de ar, toalhas molhadas