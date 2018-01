Comer muita carne vermelha eleva risco de problema de visão

As pessoas que comem carne vermelha mais de dez vezes por semana podem sofrer um aumento da degeneração macular que leva à perda parcial da visão, segundo um estudo do Royal Victorian Eye and Ear Hospital divulgado nesta quarta-feira, 18.

"O que descobrimos é que o abuso da carne, mais de dez vezes por semana carne vermelha, está associado a um aumento, em torno de 47%, da degeneração macular", afirmou a autora do relatório, Elaine Chong, de acordo com a emissora de rádio ABC.

A especialista explicou que as pessoas que comiam salsichas e salsichão tinham maior incidência do problema do que as que consumiam frango.

A mácula é a parte central da retina e controla a visão, o que permite ler, assistir à televisão e reconhecer os rostos.