Comissão Europeia pedirá explicações à Rússia por veto 'desproporcional'

BRUXELAS - A Comissão Europeia pedirá explicações à Rússia depois que Moscou proibiu, a partir desta quinta-feira, as importações de verduras procedentes da União Europeia, devido a uma infecção intestinal de origem desconhecida que provocou 17 mortes na Alemanha e uma na Suécia.

Veja também:

Crise do E.coli leva Rússia a suspender importação de vegetais de toda a UE

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comissão Europeia retira alerta contra pepino espanhol

Saiba mais sobre causas e prevenção da infecção intestinal na Alemanha

"Acreditamos que a medida é simplesmente desproporcional e pediremos explicações às autoridades russas", explicou à Agência Efe o porta-voz de Saúde e Consumo da Comissão Europeia, Frederic Vincent.

Bruxelas recebeu uma carta do Serviço Sanitário da Rússia (SSR) nesta manhã informando sobre o veto às verduras procedentes dos 27 países da UE.

Vincent explicou à Efe que a Comissão Europeia enviará outra carta a Moscou para solicitar explicações sobre a medida.

"Não tomaremos nenhuma ação de resposta até discutir primeiro a situação com as autoridades russas", explicou o porta-voz.

As autoridades russas anunciaram ainda que a proibição tem prazo indefinido, "até nova ordem".

O veto russo acontece poucas horas depois de a UE ter levantado o alarme sanitário após ter ciência de que os pepinos espanhóis não eram os causadores do surto, como haviam apontado há sete dias as autoridades de Hamburgo, onde foi registrada a maioria das infecções.

As autoridades russas, porém, consideraram insuficientes os controles sanitários europeus, ao afirmar que o surto "é uma mostra de que a tão louvada legislação sanitária europeia não funciona", segundo as explicações do SSR.