Comitê dos EUA diz que atletas podem escolher se vão às Olimpíadas

NOVA YORK - O Comitê Olímpico dos Estados Unidos (Usoc) disse às federações do país que atletas ou profissionais que estiverem preocupados com a saúde podem considerar não vir para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em agosto. Essa mensagem foi distribuída em uma conferência feita em janeiro, com o comitê e lideranças das federações. A epidemia de zika no Brasil tem se tornado um problema para os organizadores do evento esportivo.

Segundo Donald Anthony, da Federação de Esgrima, a orientação foi de que ninguém deve ir à competição caso não se sinta confortável. Will Conell, da Federação Equestre, disse que o comitê está deixando a decisão sobre ir ou não às Olimpíadas para cada atleta.

Mark Jones, do comitê americano, confirmou à agência de notícias Reuters que foram dadas orientações às federações esportivas. A entidade vai garantir, de acordo com ele, que os atletas recebam todas as atualizações das autoridades de saúde até agosto.

Nas últimas semanas, Comitê Olímpico Internacional já afirmou que a acompanha a preparação para os Jogos Olimpícos e acredita no sucesso do evento. Reforçou, no entanto, que as delegações devem ser proteger o máximo possível enquanto estiverem no Brasil.