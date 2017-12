Comitê Olímpico dos EUA nega sugestão a atletas para evitar Rio por medo do zika

O Comitê Olímpico dos Estados Unidos negou nesta segunda-feira que tenha sugerido a atletas preocupados com o vírus zika que considerassem a possibilidade de não ir aos Jogos do Rio em agosto. Em nota oficial, a entidade disse que não impedirá atletas de competirem no Brasil, caso sejam qualificados. O texto classificou de "100% incorretas" reportagens segundo as quais o comitê teria aconselhado os atletas que temem a doença a reconsiderarem sua participação no campeonato.

O porta-voz do Comitê Olímpico, Mark Jones, afirmou que o assunto foi discutido no fim de janeiro durante uma teleconferência regular da entidade com federações esportivas. Segundo ele, foi analisada a situação de funcionários das entidades que planejam ir ao Brasil e não a de atletas. "O Time USA aguarda com ansiedade os Jogos", disse a nota da instituição.

Na teleconferência, as federações esportivas receberam informações sobre as orientações do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) sobre o zika. A instituição do governo americano orienta mulheres grávidas a adiarem viagens a áreas afetadas pelo vírus. Também recomenda que as que pretendam engravidar consultem seus médicos sobre planos de viagem. Mas Jones ressaltou que a discussão girava em torno de funcionários das entidades esportivas e não dos atletas.