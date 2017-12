Compromisso faz homem prestar atenção no rosto da mulher, diz estudo

Homens que só buscam companhia por um pouco de tempo têm mais interesse no corpo feminino, enquanto que os que esperam um compromisso prolongado se interessam mais pelo rosto, diz pesquisa conduzida por psicólogos da Universidade do Texas em Austin.

Pesquisas anteriores haviam indicado que o corpo da mulher dá pistas sobre sua fertilidade atual, enquanto que o rosto é um indicador de valor reprodutivo de longo prazo.

As novas descobertas sugerem, de acordo com nota da universidade, que os homens em busca de ligações de curto prazo têm adaptações psicológicas para buscar parceiras férteis.

"As prioridades masculinas mudam de acordo com o que eles querem na companheira, com as características faciais ganhando importância quando uma relação prolongada é o objetivo", disse um dos autores do trabalho, Jaime Confer, em nota.

Mulheres, por sua vez, não mostraram diferenças significativas de preferência entre corpo e rosto relacionadas ao tipo de envolvimento pretendido. O trabalho foi publicado no periódico Evolution and Human Behavior.

Como parte do estudo, 375 estudantes universitários viram imagens com rosto e corpo cobertos de outra pessoa, e tinham a escolha de optar por ver uma dessas características, depois de serem informados que a imagem representava um potencial parceiro de curto ou longo prazo.

Um quarto dos homens instruídos a buscar parceiras de longo prazo optaram por olhar para o corpo. Em contraste, 51% dos que foram informados de que a hipotética parceira era de curto prazo pediram para ver o corpo.