Computador da IBM vai enfrentar vencedores de 'Jeopardy'

O famoso jogo Jeopardy da televisão americana vai ter uma batalha de homem contra máquina que deve mostrar quão bem sucedidos os cientistas são em criar um computador que imite a inteligência humana.

Dois dos mais conhecidos ganhadores do programa - Ken Jennings e Brad Rutter vão jogar dois jogos contra "Watson", um programa de computador desenvolvido pela divisão de inteligência artificial da IBM. As partidas acontecerão durante três dias e irão ao ar a partir de 14 de fevereiro, informou a equipe do programa.

A competição evoca o episódio em que a IBM desenvolveu um computador para competir com o campeão de xadrez Garry Kasparov em 1997. O computador ganhou de Kasparov.

No entanto, o formato de perguntas e respostas de Jeopardy é um tipo diferente de desafio, pois o computador terá que lidar frequentemente com sutilezas, trocadilhos e enigmas, além de ter que encontrar as respostas rapidamente.

Watson recebeu seu nome devido ao fundador da IBM, Thomas J. Watson. Ele não se parecerá em nada com um dos computadores dos Jetsons. A IBM diz que sua aparência no programa será a de uma forma arredondada.

O computador já foi testado em cerca de 50 jogos contra ganhadores passados do Jeopardy, mas ninguém quis informar sua taxa de vitórias.

O vencedor ganhará o prêmio do jogo: US$ 1 milhão. A IBM informou que, se Watson ganhar, o prêmio será inteiramente doado para a caridade, enquanto Jennings e Rutter disseram que doarão metade do prêmio.