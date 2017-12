Computador da IBM vence adversários em 'Jeopardy'

NOVA YORK - O computador da IBM ganhou de seus adversários humanos na primeira rodada do famoso jogo da televisão americana Jeopardy. Os veteranos Ken Jennings e Brad Rutter acertaram apenas cinco respostas durante a rodada dupla na terça-feira, 15. Eles ganharam, respectivamente, US$4.800 e US$10.400. O computador, Watson, saiu da rodada final com US$35.734.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dois vencedores mais conhecidos do programa ainda enfrentarão o computador mais uma vez nesta quarta-feira, 16. Quem vencer as duas rodadas levará US$1 milhão para casa.

A competição evoca o episódio em que a IBM desenvolveu um computador para competir com o campeão de xadrez Garry Kasparov em 1997. O computador ganhou de Kasparov.

No entanto, o formato de perguntas e respostas de Jeopardy é um tipo diferente de desafio, pois o computador terá que lidar frequentemente com sutilezas, trocadilhos e enigmas, além de ter que encontrar as respostas rapidamente.

Watson recebeu seu nome devido ao fundador da IBM, Thomas J. Watson. Ele não se parecerá em nada com um dos computadores dos Jetsons. A IBM diz que sua aparência no programa será a de uma forma arredondada.

O computador já foi testado em cerca de 50 jogos contra ganhadores passados do Jeopardy, mas ninguém quis informar sua taxa de vitórias.

O vencedor ganhará o prêmio do jogo: US$ 1 milhão. A IBM informou que, se Watson ganhar, o prêmio será inteiramente doado para a caridade, enquanto Jennings e Rutter disseram que doarão metade do prêmio.