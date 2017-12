Computador vence 'Jeopardy' e ganha prêmio de US$ 1 milhão

NOVA YORK - Aparentemente o homem não tem chance: após duas rodadas de jogos o computador da IBM saiu vencedor da competição contra dois dos maiores vencedores da história do famoso jogo da televisão americana Jeopardy. Os veteranos Ken Jennings e Brad Rutter enfrentaram a máquina, Watson, na terça e na quarta-feira e perderam nos dois dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No primeiro jogo, Jennings e Rutter ganharam, respectivamente, US$4.800 e US$10.400. O computador, Watson, saiu da rodada com US$35.734. No segundo dia, Watson ganhou US$41.413, Jennings ganhou US$19.200 e Rutter chegou a apenas US$11.200.

Por ter conseguido vencer seus adversários nos dois jogos, o computador também levou o grande prêmio de US$1 milhão para casa, ou para a IBM, que informou que doará toda a quantia para a caridade.

Watson recebeu seu nome devido ao fundador da IBM, Thomas J. Watson. Ele não se parecerá em nada com um dos computadores dos Jetsons. A IBM diz que sua aparência no programa será a de uma forma arredondada.

A competição evoca o episódio em que a IBM desenvolveu um computador para competir com o campeão de xadrez Garry Kasparov em 1997. O computador ganhou de Kasparov.

No entanto, o formato de perguntas e respostas de Jeopardy é um tipo diferente de desafio, pois o computador terá que lidar frequentemente com sutilezas, trocadilhos e enigmas, além de ter que encontrar as respostas rapidamente.