Concentração em tarefas difíceis deixa as pessoas surdas para o mundo ao redor

SÃO PAULO - Um estudo publicado na revista Atenção, Percepção & Psicofísica, da University College London (UCL) mostrou como funciona o que os pesquisadores chamaram de "surdez por desatenção".

A professora Nilli Lavie, do Instituto Cognitivo de Neurociências da UCL explica este fenômeno. "A surdez por desatenção é uma experiência diária comum. Por exemplo, quando ficamos absortos em um bom livro ou até em um artigo de jornal cativante nós não ouvimos o anúncio do motorista do trem e perdemos nossa parada, ou se estivermos mandando mensagem enquanto andamos, nós podemos não ouvir um carro se aproximando e tentamos atravessar a rua sem olhar para os lados".

Para verificar como isto acontece, a equipe liderada por Lavie observou o comportamento de mais de 100 pessoas enquanto estes faziam testes que pediam diferentes níveis de atenção dos voluntários. Durante a experiência, estas pessoas tinham que responder questões com fones de ouvidos, com a desculpa de que eles ajudariam a evitar distrações de sons externos, mas durante a tarefa era emitido um som propositalmente. Enquanto eles faziam o teste mais fácil, a maioria conseguia perceber este som com certa facilidade. Mas a dificuldade do teste seguinte fez com que eles focassem toda a atenção na tarefa e apenas duas em cada dez pessoas conseguiram ouvir o som tocado no fone de ouvido.

"Acredita-se que a audição tenha evoluído como nosso sistema de alarme e que não depende da atenção, ainda assim, nossa pesquisa mostra que se desviamos nossa atenção, nós podemos ficar efetivamente surdos para o mundo ao nosso redor", explicou Lavie. "Na nossa tarefa, a maioria das pessoas percebeu o som quando o teste era fácil e não pedia concentração total. No entanto, quando a tarefa era mais difícil eles experimentaram um estado de surdez em relação ao mesmo som".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os pesquisadores acreditam que este tipo de surdez é o resultado da limitação dos nossos sentidos, tanto da visão quanto da audição. Estudos anteriores já demonstraram um resultado parecido no que diz respeito ao que uma pessoa consegue enxergar quando está concentrada em uma determinada tarefa. A "cegueira da desatenção" já foi demonstrada em um estudo bem famoso, chamado Teste do Gorila Invisível, onde as pessoas que têm que contar o número de passes de uma equipe de basquete não percebem que um homem vestido de gorila passou pelos jogadores durante o teste. Combinando os resultados destes experimentos, é possível concluir que ficar absortos em uma tarefa difícil nos faz cegos e surdos para qualquer outra informação ao nosso redor.

Veja também:

Falta de atenção na realização de multitarefas é foco de estudo