Condomínio para idosos de baixa renda

Os modelos de habitação para idosos de baixa renda no Brasil ainda são incipientes. Porém, existem iniciativas públicas que estão começando a despontar. É o caso do Cidade Madura, programa do Governo da Paraíba que consiste na construção de condomínios exclusivamente voltados e adaptados para idosos que não possuem moradia própria ou que vivem em situações precárias.

Ricardo Coutinho, governador do Estado, contou durante a sua participação no Fórum de Moradia para Longevidade, detalhes de como foi concebido o projeto que já implantou quatro condomínios na região. Foram investidos cerca de R$ 18 milhões para a construção dos residenciais em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Cajazeiras. Até o final do ano, mais um empreendimento será lançado. “O investimento por residencial é de R$ 5 milhões.”

O Cidade Madura conta com 40 unidades habitacionais totalmente adaptadas às necessidades das pessoas idosas. O residencial também possui sala de atendimento médico e toda a sua área é urbanizada dentro das normas de acessibilidade.

“Não são cobradas taxas dos moradores. Eles não têm renda suficiente. Ma não conseguimos atender toda a demanda”, diz Coutinho.