Confira a programação do Dia Mundial da Atividade Física

Apesar do Dia Mundial da Atividade Física ser comemorado neste domingo, 5, durante toda a semana será possível participar de atividades para "comemorar" a data e começar a praticar esportes. Neste domingo, quem estiver em São Paulo e quiser participar, pode ir a uma caminhada que vai sair do Masp em direção ao Parque do Ibirapuera. A saída está marcada para às 9 horas na Praça Geremia Launardelli - atrás do museu.

Veja também: Confira a programação e saiba o que fazer A expectativa dos organizadores é de que até 20 mil pessoas participem do evento. Quem for, vai ser incentivado a seguir no trajeto com música de três trios elétricos. Além disso, os participantes vão receber uma camiseta de identificação. Em todo o Estado de São Paulo, estão previstos pelo menos 431 eventos. No Rio, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, vai até a Quinta da Boa Vista. No evento, a população será alertada sobre a importância de adquirir o hábito das atividades físicas. Durante todo o dia, serão dadas oficinas de alongamento, ginástica, massagens, aromaterapia, ioga e tai-chi-chuan. Para complementar o incentivo às práticas saudáveis, estandes vão explicar sobre a importância de uma alimentação saudável.