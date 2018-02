Confira como os leitores fazem para viver melhor

Uma série de reportagens do Estadão vem expondo trajetórias de pessoas que superaram problemas de saúde e passaram a viver melhor graças a uma mudança de hábito. Além disso, uma página especial reúne todas as fotos de leitores com a hashtag #vivermelhor nas redes sociais.

Rosana Felizzola postou uma foto na academia dizendo que "gostaria de estar dormindo, mas a realidade é outra".

Gostaria de ficar dormindo,mas a realidade é outra então bora queimar as calorias #foconoobjetivo #boratreinar #treino #gym #foco#sereiassaradas #vivermelhor #vidasaudavel Uma foto publicada por Rosana Felizzola (@rosana_felizzola) em Dez 20, 2016 às 1:45 PST

A Bibi Santos comemorou os 24 kg que eliminou durante dois anos.

São 24 kg eliminados. São 2 anos de luta... Fácil não tem sido, mas também não é impossível! #blogdabibisantos #viverbem #vivermelhor #soucapaz #antesedepois Uma foto publicada por Bibi Santos (@blogdabibisantos) em Dez 20, 2016 às 7:10 PST

Já para essa leitora, o que faz viver melhor é pegar um sol.

Pegando um solzinho Uma foto publicada por seujeitodeser✉ (@polikats) em Dez 20, 2016 às 5:05 PST

Para enviar suas fotos, vídeos e depoimentos, basta postar nas redes sociais com a hashtag #vivermelhor, enviar um e-mail para vivermelhorestadao@gmail.com ou gravar um áudio pelo WhatsApp, para o número 11 99481-1777.