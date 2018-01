Confira sete dicas para evitar o AVC

A prevenção é a chave para se evitar a maioria das doenças. Entre elas está o AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, que acontece quando os vasos sanguíneos cerebrais se rompem ou entopem.

Dados do Ministério da Saúde mostram que 62 mil pessoas abaixo dos 45 anos morreram no Brasil entre 2000 e 2010 em decorrência de episódios de AVC - entre as principais causas estão a hipertensão, a obesidade e o sedentarismo.

Por isso, manter-se saudável já é meio caminho andado na hora de prevenir o AVC. Veja 7 dicas de como fazer isso no dia a dia: