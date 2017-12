Confirmada 4ª morte por dengue hemorrágica em Cuiabá

Um homem de 57 anos é a quarta vítima de dengue hemorrágica na capital mato-grossense. A confirmação foi feita pela Secretaria de Saúde de Cuiabá (SMS) ontem, após receber o resultado do exame do paciente. O homem morreu dia 11 de abril no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde ficou internado na UTI.

De acordo com Boletim Epidemiológico da Dengue, de responsabilidade da Diretoria de Vigilância a Saúde e Ambiente da SMS, de 1º de janeiro a 17 de abril de 2009 foram confirmados 536 casos de dengue em Cuiabá, sendo que 533 pacientes obtiveram cura e quatro morreram.

A gerente de Vigilância a Doenças e Agravos Transmissíveis, Flávia Guimarães Dias Duarte explica que dos 536 casos confirmados, 461 são de Dengue Clássica (86%), 33 de Dengue com Complicação (6,2%) e 42 de Febre Hemorrágica do Dengue (7,8%).