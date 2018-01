Confirmado caso de febre amarela no Rio Grande do Sul

A Secretaria da Saúde gaúcha recebeu nesta terça-feira, 3, a confirmação do Instituto Adolfo Lutz de que uma moradora de Bossoroca, município do Noroeste do Estado, contraiu febre amarela. Segundo nota publicada no site da pasta, a moça, de 23 anos, acampou na região ribeirinha do Rio Jaguatirica entre os dias 21 e 30 de dezembro do ano passado e adoeceu no último dia do mesmo mês. Ela não era imunizada contra a doença. De acordo com a secretaria, a paciente apresenta boa evolução e recupera-se sem sequelas.