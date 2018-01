Confirmado nono caso e gripe suína em na China

O Ministério da Saúde da China confirmou neste domingo, 24, o quinto caso humano de gripe AH1N1 em Pequim. É o nono caso na China. Trata-se de um homem chinês de 46 anos, infectado após uma viagem para o Canadá.

De acordo com a agência oficial de notícias chinesa Xinhua, o homem retornou para a China na quinta-feira, depois de visitar familiares em Toronto. Ele apresentou os primeiros sintomas na noite de sexta-feira, tendo sido internado já na manhã de sábado.

As autoridades sanitárias haviam confirmado no sábado o oitavo caso, de uma menina de dois anos, ao leste da Província de Fujian. Ela havia passado a terça-feira passada com a família em Nova York e fez uma parada de poucas horas, em Hong Kong.