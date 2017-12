Confirmados dois casos de gripe suína na Escócia

SÃO PAULO - Autoridades sanitárias escocesas informam que foram confirmados dois casos de gripe suína no país, os primeiros do Reino Unido. Mais cedo, o ministro de Saúde do Reino Unido, Alan Johnson, havia afirmado que três pessoas tinham sido colocadas em isolamento por suspeita de estarem com a doença, após retornarem do México.

Veja também

Gripe suína registrada em cinco Estados dos Estados Unidos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Casal é internado em MG com suspeita de gripe suína

Com na Espanha, gripe suína chega à Europa

Estado de emergência é 'precaução', diz Obama

Não há evidências de casos no Brasil

EUA declaram emergência de saúde pública

Entenda a doença e saiba como ela é transmitida

Galeria: Gripe suína

Ele havia dito que 25 casos de suspeita foram identificados no Reino Unido. Desses, oito deram resultados negativos e 14 ainda estavam sendo analisados, além dos três episódios de isolamento.

O Reino Unido tem estoque de antivirais suficiente para o tratamento de 33 milhões de pessoas, metade da população.

O ministro contou que o governo está adotando medidas preventivas. Nos aeroportos, as pessoas que chegam com sintomas são examinadas. Também há plano para fornecer mais informações sobre a doença para o público.