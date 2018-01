Confirmados mais 11 casos de gripe no País; total chega a 69

O Ministério da Saúde informa que foram confirmados 11 novos casos de infecção pelo vírus Influenza A (H1N1), da gripe suína, elevando para 69 o número de pessoas contaminadas no Brasil, segundo boletim divulgado há pouco. Dos casos recém-confirmados, sete estão em Santa Catarina e quatro em Minas Gerais. A infecção se deu no exterior e, segundo o Ministério da Saúde, esses pacientes estão em tratamento e passam bem.

O maior número de infectados pela gripe suína está em São Paulo, com 23 casos detectados. Os demais Estados brasileiros com registros dos vírus influenza A são Santa Catarina (17), Rio de Janeiro (10), Minas Gerais (9), Tocantins (4), Mato Grosso (2), Distrito Federal (2), Rio Grande do Sul (1) e Bahia (1).

O Ministério da Saúde acompanha outras 70 suspeitas de infecção pelo vírus da gripe suína no País. As amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial. Os casos suspeitos estão nos estados de São Paulo (23), Minas Gerais (14), Santa Catarina (7), Paraná (6), Pernambuco (6), Distrito Federal (4), Rio de Janeiro (2), Rondônia (2), Rio Grande do Sul (2), Rio Grande do Norte (2), Mato Grosso do Sul (1) e Paraíba (1).

Até o momento, 466 suspeitas foram descartadas pelo Ministério.

Do total de casos confirmados, 17 são de transmissão autóctone (ocorrida dentro do território nacional), todos com vínculos epidemiológicos com pacientes procedentes do exterior. "Desse modo, a transmissão no Brasil é limitada e não há evidência de sustentabilidade da transmissão de pessoa a pessoa do vírus da Influenza A (H1N1)", informa a nota oficial do Ministério da Saúde.

Até o momento, 81 países têm casos confirmados e divulgados da doença, de acordo com informações dos governos ou da Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo que em 35 deles há casos autóctones de transmissão do vírus: Europa (Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estônia, França, Alemanha, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido); América (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, EUA,Guatemala, México, Panamá, Peru e Uruguai); Ásia (Japão); África (Egito) e Oceania (Austrália). Segundo a OMS, o México, os EUA, o Canadá e a Austrália (Estado da Victoria) são considerados os países com transmissão sustentada da Influenza A.