Congresso mexicano tem sessão a portas fechadas por gripe

Centenas de parlamentares mexicanos com máscaras cirúrgicas realizaram uma sessão a portas fechadas nesta terça-feira para tentar limitar a disseminação da nova gripe suína que já deixou até 149 mortos no México.

Blog Núcleo de Saúde: respostas sobre a gripe

Conheça as medidas anunciadas pelo mundo contra a gripe suína

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especialista pede cuidado com números da gripe suína

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Entenda a doença e saiba como ela é transmitida

Veja como é a ação do vírus H1N1

Galeria: Gripe Suína

"Somos 500 parlamentares na Câmara e podemos transmitir a doença para todas as regiões do país... se não tivermos o máximo cuidado", disse Cesar Duarte, presidente da Câmara dos Deputados. O Senado também adotou medidas similares.

No Congresso, médicos examinaram pessoas que entravam no prédio na capital Cidade do México, pediam que elas lavassem suas mãos e entregavam máscaras caso elas já não estivessem usando.

Os parlamentares pediram a cerca de 80 por cento de seus funcionários que não fossem trabalhar e estão considerando cancelar reuniões com parlamentares na Guatemala e no Canadá.

A Cidade do México é o centro do surto de gripe, e os 20 milhões de habitantes da metrópole têm permanecido reclusos para tentarem barrar a disseminação da doença.

Os EUA informaram que 64 casos da doença já foram confirmados no país, enquanto Canadá, Israel, Espanha, Grã-Bretanha e Nova Zelândia também já registraram casos de pessoas com o vírus H1N1.

EUA, Canadá e União Europeia já alertaram seus cidadãos a evitarem viagens não essenciais ao México, enquanto Cuba suspendeu todos os voos de e para o México por 48 horas. Companhias aéreas privadas adotaram suas próprias restrições a viagens para países onde a doença já foi confirmada.