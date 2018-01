Conheça as terapias que serão oferecidas aos pacientes do SUS

Ioga, meditação, reiki e mais 11 opções serão oferecidas aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo País. Portaria do Ministério da Saúde publicada ontem no Diário Oficial da União amplia de 5 para 19 a lista das chamadas práticas alternativas.

Arteterapia

Faz uso de diversas técnicas expressivas como pintura, desenho, sons, música, modelagem, colagem, mímica, tecelagem, expressão corporal e escultura, dentre outras. A arteterapia pode ser realizada de forma individual ou em grupo. Baseia-se no princípio de que o processo criativo é terapêutico e fomentador da qualidade de vida.

Ayurveda

Os tratamentos levam em consideração a singularidade de cada pessoa, de acordo com o dosha (humores biológicos) do indivíduo. Assim, cada tratamento é planejado de forma individual. São utilizadas técnicas de relaxamento, massagens, plantas medicinais, minerais, posturas corporais, técnicas respiratórias, exercícios e o cuidado dietético.

Osteopatia

Método diagnóstico e terapêutico que atua no indivíduo de forma integral com base na manipulação das articulações e tecidos.

Biodança

É uma prática de abordagem sistêmica inspirada nas origens mais primitivas da dança, que busca restabelecer as conexões do indivíduo consigo, com o outro e com o meio ambiente, com base no núcleo afetivo e no coletivo.

Dança circular

É uma prática de dança em roda, tradicional e contemporânea, originária de diferentes culturas, que favorece a aprendizagem e a interconexão harmoniosa entre os participantes.

Ioga

É uma prática que combina posturas físicas, técnicas de respiração, meditação e relaxamento. Atua como uma prática física, respiratória e mental.

Meditação

Prática de harmonização dos estados mentais e da consciência, presente em inúmeras culturas e tradições.

Musicoterapia

É a utilização da música e de seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia), em grupo ou de forma individual, para facilitar e promover comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos, com o objetivo de alcançar melhores estados físicos, emocionais, mentais, sociais e cognitivos.

Naturopatia

Utiliza diversos recursos terapêuticos, tais como plantas medicinais, águas minerais e termais, aromaterapia, massagens, recursos expressivos e terapias corpo-mente, para modificar hábitos.

Quiropraxia

Técnica em que são utilizadas as mãos para aplicar uma força controlada na articulação, pressionando além da amplitude de movimento habitual.

Reflexoterapia

Também conhecida como reflexologia, é uma prática que utiliza estímulos em áreas reflexas com finalidade terapêutica.

Reiki

É uma prática de imposição de mãos que usa a aproximação ou o toque sobre o corpo da pessoa com a finalidade de estimular os mecanismos naturais de recuperação da saúde.

Shantala

É uma prática de massagem direcionada para bebês e crianças, composta por uma série de movimentos pelo corpo. A técnica possibilita o bem-estar da criança e a ampliação do vínculo do cuidador com o bebê.

Terapia comunitária (TCI)

A TCI é uma roda de terapia que tem o objetivo de acolher o paciente e promover o compartilhamento de sentimentos. Cada participante da sessão é corresponsável pelo processo e produzi efeitos individuais e coletivos.